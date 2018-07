Apple Watch, 3.5 milioni venduti nel trimestre

Apple ha consegnato 3,5 milioni di Apple Watch nel secondo trimestre, con un incremento del 30% su base annua. A dirlo - in assenza dei dati ufficiali della compagnia di Cupertino, che finora non ha mai reso noti i volumi di vendita - sono gli analisti di Canalys.

Stando alla società di ricerca, le consegne globali di smartwatch da aprile a giugno si sono attestate a 10 milioni di pezzi. Apple ha quindi il 34% del mercato, una cifra in calo rispetto al 43% detenuto nel pari periodo del 2017, quando le consegne erano state di circa 7 milioni di unità.

A incidere è la crescita delle aziende concorrenti, tra cui Fitbit e Garmin. E la concorrenza potrebbe acuirsi, con il vociferato arrivo sugli scaffali degli smartwatch Galaxy e Pixel di Samsung e Google.

Gli esperti segnalano il buon andamento della Mela in Asia, dove le consegne di Apple Watch, esclusa la Cina, hanno superato le 250mila unità trainate dal modello con connettività Lte, il "Series 3". "La decisione di Apple di espandersi a livello internazionale con gli operatori ha dato rapidamente i suoi frutti in Asia Pacifico", spiega l'analista Jason Low. Dal lancio di Apple Watch Series 3, Apple ha infatti stretto partnership con gli operatori mobili in Australia, Giappone, Singapore e in seguito con Thailandia, India e Corea del Sud.