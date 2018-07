Smartphone, cresce il mercato in Cina

Dopo la flessione del 20% registrata nei primi tre mesi del 2018, nel secondo trimestre torna a crescere il mercato cinese degli smartphone, che supera nuovamente i 100 milioni di unità. Stando agli analisti di Canalys, tra aprile e giugno le consegne nel Paese asiatico si sono attestate a 104 milioni di pezzi, in ripresa rispetto ai 91 milioni dei tre mesi precedenti, anche se in calo dell'8% su base annua.

Alla base dell'incremento, spiegano gli esperti, ci sono le performance di Huawei e Vivo. La prima ha consegnato 28,5 milioni di smartphone arrivando a una quota di mercato record: il 27%. In altre parole, oltre uno smartphone su quattro è a marchio Huawei o Honor, che è il brand giovane della società.



Se Huawei ha messo a segno un incremento del 22% rispetto al secondo trimestre 2017, Oppo ha fatto meglio, con un +30%. L'azienda è medaglia di bronzo del settore, di cui detiene una quota del 20%; la precede Oppo, con il 21% di market share e una crescita a cifra singola. Fuori dal podio si piazza Xiaomi, con consegne invariate rispetto a un anno fa e una quota del 14%. Le prime quattro aziende detengono oltre i quattro quinti (82%) dell'intero mercato cinese.