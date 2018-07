Cresce Android in Italia, boom iPhone in Usa

Il sistema operativo Android aumenta la sua quota di mercato in Italia, Gran Bretagna, Cina e Giappone ai danni di Apple, che però con l'iPhone guadagna terreno in Usa, Germania, Francia e Spagna. A fotografare il mercato degli smartphone è l'ultima analisi di Kantar Worldpanel, riferita al secondo trimestre.

In Italia, guardando alle vendite di telefonini nel periodo aprile-giugno, Android ha raggiunto una quota di mercato pari all'88%, in crescita di oltre 4 punti rispetto all'83,4% del secondo trimestre 2017. A farne le spese sono iOS, il sistema operativo dell'iPhone, in calo dal 13,5 all'11,1%, e Windows di Microsoft, dismesso e ormai in estinzione, giù dal 3 allo 0,7%.

Nel Regno Unito Android è passato dal 62,8 al 64,5% di market share, mentre iOS è diminuito dal 35,5 al 34,9%. Alla base della crescita del sistema operativo di Google, spiegano gli analisti, c'è Huawei, che ha guadagnato terreno in Europa grazie alla serie economica P Smart e al top di gamma P20. In Gran Bretagna Huawei è passata in un anno dal 2,7 al 13,7% del mercato.

Negli altri mercati chiave del Vecchio Continente, l'andamento è inverso: in Francia iOS passa dal 18,3 al 22,5% e Android dall'80,6 al 77%; in Germania l'iPhone sale dal 16 al 18,8% e il robottino verde scende dall'82,3 all'80,5%; in Spagna Apple va su dall'8 all'11,8% e Google va giù dal 92 all'88,2%.

Fuori dall'Europa, Android cresce in Cina (dal 78,4 all'80,4%) e in Giappone (dal 55 al 55,8%), mentre iOS fa un balzo in avanti considerevole negli Usa (dal 32,8 al 38,7%) e meno marcato in Australia (dal 35,8 al 36,3%).