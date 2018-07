Torna il BlackBerry con la tastiera fisica

Arriva anche in Italia, dal 30 luglio, BlackBerry KEY2 dotato dell'iconica tastiera fisica che ha reso celebre lo smartphone. A bordo ha il sistema operativo Android 8.1 Oreo, ha una fotocamera posteriore doppia, mentre lo Speed Key, il tasto di scelta rapida, consente di accedere con un semplice gesto alle applicazioni, ai contatti e alle funzionalità usate più frequentemente.

"Abbiamo sviluppato uno smartphone che si distingue, riunendo tutte le specificità che hanno reso BlackBerry un marchio iconico ed introducendo una serie di novità", dice Alain Lejeune, Senior vice Presidente di TCL Communication e Presidente di BlackBerry Mobile.

"Progettiamo gli smartphone per garantire una sicurezza su tutti i livelli e siamo entusiasti di collaborare con TCL Communication per il lancio del loro nuovo BlackBerry KEY2", spiega Alex Thurber, Senior vice Presidente e General Manager di Mobility Solutions di BlackBerry. Il dispositivo sarà acquistabile in preordine su Amazon.it, già dal 20 luglio.

DBlackBerry KEY2 nella versione Silver è disponibile in preordine su Amazon.it, al prezzo di 649,90 euro. Nella versione Black sarà disponibile tramite Tim a partire da questo mese, sia nel listino consumer che nel listino business.