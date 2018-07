Samsung Galaxy S10 arriverà in 3 taglie

ROMA - Nelle prossime settimane arriverà il Galaxy Note 9, ma le indiscrezioni su Samsung guardano più lontano, fino al 2019, quando la compagnia sudcoreana presenterà il Galaxy S10. A ipotizzare come sarà il nuovo top di gamma è Ming-Chi Kuo. Secondo l'analista, noto per le previsioni sul mondo Apple, l'S10 arriverà in tre taglie, in modo da competere con i nuovi iPhone, anch'essi attesi in tre dimensioni diverse.



Il Galaxy S10 dovrebbe avere schermi da 5,8, 6,1 e 6,4 pollici. I due modelli più grandi, sempre secondo l'analista, integreranno un lettore di impronte "ultrasonico" nel display.



Gli utenti potranno cioè sbloccare il dispositivo poggiando il dito su una parte qualsiasi dello schermo. La novità potrebbe contribuire al successo dello smartphone, che per Kuo venderà 40 milioni di unità nel corso del 2019. A questi si aggiungeranno 10 milioni di Note 10, il phablet che dovrebbe esordire sugli scaffali nell'autunno dell'anno prossimo.



Il lettore di impronte differenzierà il Galaxy S10 dall'iPhone, che invece punta sul sistema di riconoscimento facciale Face ID. I sensori frontali creati da Apple equipaggeranno i tre nuovi melafonini attesi a settembre. Stando alle previsioni, dovrebbero montare schermi da 5,8, 6,1 e 6,5 pollici.(ANSA).