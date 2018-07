Surface Go, tablet con potenzialità del pc

Arriva Surface Go, il 2:1 più piccolo e leggero della famiglia Surface "che coniuga la mobilità di un tablet con le prestazioni di un laptop", spiega Microsoft. Il dispositivo ha un display da 10 pollici, 8,3 mm di spessore e pesa 522 grammi. E' possibile preordinarlo dal 10 luglio, anche in Italia.

Surface Go ha un PixelSense Display personalizzato e ad alta risoluzione con un rapporto 3:2. Inoltre, la nuova Surface Go Signature Type Cover, specificatamente progettata per Surface Go, e il supporto a Surface Pen, con 4.096 livelli di sensibilità alla pressione, "garantiscono la migliore esperienza di digitazione, scrittura e disegno", sottolinea l'azienda di Redmond. Inoltre, Surface Go integra tutte le porte necessarie, come Surface Connect, USB-C 3.1, un jack per le cuffie e un MicroSD card reader, e prevede l'utilizzo del Surface Mobile Mouse.

Grazie al processore Gold Intel Pentium 4415Y di settima generazione ffre fino a 9 ore di autonomia, e alla possibilità di utilizzare le app del pacchetto Office "gli utenti - dice Microsoft - potranno godere della massima produttività ovunque si trovino, a casa, in ufficio o a scuola, e persino lungo il tragitto".