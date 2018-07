Prossimo iPhone forse più colorato

ROMA - Il prossimo iPhone potrebbe essere più colorato. Secondo indiscrezioni del sito 9to5Mac, Apple per il dispositivo che sarà presentato in autunno potrebbe tirar fuori colori più vivaci come il rosso, il blu e l'arancio oltre ai più classici bianco e grigio. Un esperimento di colore che l'azienda di Cupertino ha già provato per l'iPhone 5c lanciato nel 2013, e che alcune aziende tecnologiche come Samsung stanno già testando. Il primo esperimento di colore di Apple risale al 1998 con l'iMac trasparente e di vari colori, frutto dell'idea di Steve Jobs e Jony Ive.

Secondo i rumors che circolano da diverse settimane, Apple potrebbe lanciare ben tre modelli di iPhone X. Uno da 5,8 pollici con un prezzo più basso e due dispositivi più grandi. Il primo avrebbe un display da 6,5 pollici Oled e sarebbe dual Sim, il secondo un display da 6,1 pollici con il sistema Face ID. Per l'analista Ming-Chi Kuo, non nuovo a indiscrezioni sull'azienda di Cupertino, il modello più grande (da 6,5 pollici) avrebbe un prezzo di partenza di mille dollari, cioè quanto l'attuale iPhone X; particolare che farebbe presupporre che gli altri modelli abbiamo un costo inferiore a questa cifra.