Samsung Galaxy, lancio il 9 agosto

Conto alla rovescia per il Galaxy S10, il nuovo smartphone top di Samsung che sarà presentato il 9 agosto, come ufficialmente annunciato dall'azienda sudcoreana.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 27 giugno 2018

Le indiscrezioni sui blog specializzati parlano di un cambiamento importante nel comparto fotografico, con ben tre fotocamere posteriori al pari del P20 Pro di Huawei.

Il dispositivo, inoltre, potrebbe avere un sensore per le impronte digitali interno al display, come afferma il sito The Bell, novità che porterebbe Samsung ad eliminare la scansione dell'iride e aprire al riconoscimento facciale in scia dell'iPhone X.

Infine, sempre secondo il sito The Bell, il modello Galaxy 10 Plus potrebbe avere un display leggermente più grande di quanto abbiamo visto con le precedenti generazioni S8 Plus e S9 Plus.