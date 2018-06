Oppo è in Europa, ecco smartphone Find X

La cinese Oppo, quinto produttore mondiale per numero di smartphone venduti, debutta in Europa con un dispositivo top di gamma che mira a eguagliare le case più blasonate come Samsung e Apple, anche nel prezzo. La compagnia ha svelato in un evento a Parigi il Find X, un telefono che non si ispira a modelli esistenti ma al contrario punta su un design originale.

Lo smartphone, con display da 6,4 pollici curvo sui lati e dalle cornici sottilissime, si caratterizza per le fotocamere a scomparsa. Un pannello motorizzato spunta dal bordo superiore mostrando una fotocamera frontale da 25 megapixel e due posteriori da 16 e 20 megapixel.

Accanto alla fotocamera frontale si trovano una serie di sensori che ricordano l'iPhone X e che consentono di identificare l'utente tramite una scansione facciale tridimensionale. Il sistema, spiega Oppo, "proietta 15.000 punti sul volto dell'utente, costruisce un modello 3D completo e lo confronta con quello registrato del proprietario per sbloccare".

Le fotocamere, potenziate con l'intelligenza artificiale, servono anche per personalizzare le emoji (battezzate "Omoji") e creare avatar.

A livello hardware, lo smartphone Android monta un processore Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB di Ram e 256 GB di memoria interna. In due colorazioni sfumate, Bordeaux Red e Glacier Blue, ha un listino di 999 euro.

Contestualmente Oppo ha svelato un Find X edizione Lamborghini - che ricorda la partership di Huawei con Porsche - con scocca in una trama a effetto fibra di carbonio e listino di 1.699 euro.