Consegne Apple Watch oltre 20mln in 2018

ROMA - Nel 2018 le consegne mondiali di Apple Watch supereranno i 20 milioni di unità, attestandosi a 20,2 milioni. Lo prevedono gli analisti di Idc, secondo cui l'orologio della Mela raggiungerà i 34,5 milioni di pezzi consegnati nel 2022.



Quest'anno, secondo gli esperti, le consegne di dispositivi indossabili nel loro complesso si attesteranno a 124,9 milioni di unità, con una crescita annua dell'8,2% a cui contribuiranno soprattutto gli smartwatch. In base ai dati, 45,1 milioni di unità saranno bracciali economici da fitness, 43,5 milioni smartwatch e 29,6 milioni orologi 'basic' come ad esempio gli ibridi. A questi si aggiungono 3,4 milioni di capi d'abbigliamento hi-tech e 2,2 milioni di device per le orecchie.



La situazione sembra destinata a cambiare nei prossimi anni, in cui gli analisti si attendono una predominanza di smartwatch.



Nel 2022, stando alle previsioni, le consegne di orologi intelligenti raddoppieranno, arrivando a quota 89,1 milioni di unità. Rappresenteranno il 44% di tutti gli indossabili, che tra quattro anni sfioreranno i 200 milioni di pezzi messi in commercio. I bracciali economici avranno un andamento piatto, a 45,9 milioni, mentre gli ibridi cresceranno ma non di molto, a 39,3 milioni di unità.