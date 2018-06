OnlePlus 6, un milione di unità in 20 giorni

Dopo Huawei e Xiaomi, un'altra azienda cinese all'assalto del mercato smartphone. E' OnePlus che - stando ai dati diffusi dall'azienda - ha superato "il traguardo di 1 miliardo di dollari di ricavi quest'anno e con il modello OnePlus 6 ha venduto un milione di unità in soli 20 giorni".

La versione da 256 GB è la più popolare ed è andata sold out nella maggior parte dei paesi. In confronto, OnePlus 5 e OnePlus 5T hanno venduto, ciascuno, un milione di unità nell'arco di tre mesi.

"Da quando OnePlus è stato lanciato, ci siamo sempre impegnati ad ascoltare attentamente i nostri utenti. OnePlus 6 è il dispositivo che meglio combina stile e potenza. Il nostro approccio è stato premiato dai nostri utenti e dai nuovi consumatori in egual misura e siamo molto grati alla community OnePlus per aver fatto in modo che OnePlus 6 diventasse il nostro smartphone più venduto in assoluto", spiega Pete Lau, CEO e fondatore di OnePlus.

OnePlus sta continuando ad espandersi in tutta Europa con nuove partnership già siglate quest'anno e ha aperto un headquarter Europeo a Londra e diversi uffici in Europa, tra cui Francia, Danimarca e paesi Nordici. OnePlus ha una community globale composta da 5 milioni di membri.