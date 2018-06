Asus, un display al posto del touchpad

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Asus prova a sorprendere. Al Computex, la fiera taiwanese dedicata all'informatica, la compagnia ha presentato un pc portatile con una caratteristica particolare: al posto del touchpad, sotto la tastiera, c'è un display touch. La novità - che ricorda la Touch Bar del MacBook Pro di Apple - si chiama ScreenPad ed equipaggia gli ZenBook Pro da 14 e 15 pollici.

Il display da 5,5 pollici combina il touchpad con un touchscreen a colori ad alta risoluzione "per offrire nuovi modi di interagire in modo intelligente con le app Windows e le applicazioni dedicate, chiamate ScreenPad Apps", spiega Asus.

Personalizzabile dall'utente, lo ScreenPad "offre funzioni adattive con strumenti sensibili al contesto per migliorare il flusso di lavoro e la produttività".

Le app attualmente supportate includono Microsoft Word, Excel, PowerPoint e YouTube, mentre è in fase di sviluppo un'applicazione con cui usare il display per controllare lo smartphone. Lo schermo dovrebbe funzionare anche come desktop esteso.

Lo ScreenPad è inserito nei due laptop Asus di fascia alta, Windows 10, con dotazione hardware potente, pensati per l'utenza professionale. Il prezzo, per il modello da 15 pollici, dovrebbe superare i 2mila euro.(ANSA).