OnePlus 6 Silk White, sold out Europa

Sold out l'edizione limitata di OnePlus 6 Silk White e le cuffie Bullets Wireless. Per la variante bianca del dispositivo è stata usata polvere di perla per creare l'effetto splendente sul retro. Si presenta in edizione limitata con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il #OnePlus6 Silk White è esaurito in 24 ore - grazie per l'incredibile supporto! Non perderti il prossimo stock disponibile dal 12 giugno. https://t.co/DtjOKN9iuz pic.twitter.com/vhcUMeCI8q — OnePlus Italia (@OnePlus_ITA) 6 giugno 2018

"La richiesta è stata talmente forte che stiamo lavorando sodo per distribuire un numero maggiore di entrambi i prodotti", ha dichiarato Carl Pei, co-founder di OnePlus. OnePlus 6 Silk White sarà di nuovo disponibile dal 12 Giugno, mentre le Bullets Wireless saranno rimesse in vendita poco dopo.

La nuova versione Silk White di OnePlus 6 si aggiunge alle già presenti Midnight Black e alla Mirror Black, lanciate a metà maggio a Londra. Il dispositivo dell'azienda cinese è pensato per competere con i big come Huawei P20 Pro, iPhone X e Galaxy S9 Plus. Il display è un pannello Amoled da 6,28 pollici con risoluzione 1080 x 2280 pixel. Ha un notch centrale che è possibile mascherare con una banda nera, cornici ridotte e rapporto di forma 19:9. Il sistema operativo è Oxygen OS.

Un comparto su cui OnePlus ha rimesso le mani è la fotocamera. Il sensore principale della doppia fotocamera posteriore ora è una unità Sony IMX518 da 16 Mpixel più grande della precedente, dotata di obiettivo f/1.7 e soprattutto stabilizzata otticamente. Menzione speciale merita il sistema di navigazione a 'gesture' attivabile a piacimento; schermata home e app recenti si raggiungono con un semplice swipe del dito, come sull'iPhone X.