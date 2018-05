Robot maggiordomo, un tutorial gli insegna a fare il caffè

(ANSA) - Un simulatore 3D ispirato al videogioco The Sims insegna ai robot a preparare il caffè e ad apparecchiare la tavola. Si chiama Virtual Home e potrebbe essere il prototipo dei futuri tutorial per i robot domestici.



Messo a punto dai ricercatori guidati da Xavier Puig, del Massachusetts Institute of Technology, (Mit), sarà presentato alla conferenza 'Computer Vision and Pattern Recognition', in programma dal 18 al 22 giugno a Salt Lake City.



Virtual Home è un mondo tridimensionale in stile The Sims, che simula la vita dei personaggi protagonisti: prevede otto 'ambientazioni' diverse, tra cui soggiorno, cucina, sala da pranzo, camera da letto e ufficio, nelle quali un personaggio virtuale può eseguire fino a 1.000 attività diverse, insegnandole al robot. "Mostrare le azioni con un programma per computer ha il vantaggio di fornire descrizioni chiare e inequivocabili di tutti i passaggi necessari per svolgere un'attività", ha rilevato Puig.



A differenza degli uomini, i robot, infatti, hanno bisogno di istruzioni più esplicite, perché non sono in grado di dedurre azioni che sono sottintese. Ad esempio, si può dire a un uomo di "accendere il televisore e guardarlo dal divano", ma per dire questo a un robot bisogna aggiungere anche altre azioni, come "afferrare il telecomando" e "sedersi sul divano". Per costruire il simulatore 3D Virtual Home, i ricercatori hanno raccolto le descrizioni di tutte le azioni (oltre 3.000) necessarie a svolgere determinati compiti, quindi le hanno tradotte negli algoritmi alla base del video. Secondo gli autori, le aziende che stanno lavorando per sviluppare assistenti virtuali o robot di compagnia potrebbero utilizzare sistemi come questo per addestrare i loro robot.

Tuttavia l'obiettivo finale dei ricercatori è arrivare ad addestrare i robot utilizzando video reali anziché simulazioni in stile The Sims, perché questo consentirebbe a un robot di apprendere semplicemente guardando un video pubblicato su YouTube.