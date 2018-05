Altoparlanti 'smart', Google supera Amazon +210%

Il nascente mercato degli speaker da salotto è il segmento tecnologico che mostra la crescita più veloce. Nel primo trimestre le consegne globali sono aumentate del 210% raggiungendo i 9 milioni di unità. A dirlo sono gli analisti di Canalys, che certificano il sorpasso di Google su Amazon.

Stando ai dati, a livello geografico il mercato principale continua a essere quello statunitense, con 4,1 milioni di altoparlanti 'smart' consegnati. La domanda inizia però ad aumentare anche all'estero, segnatamente in Cina (1,8 milioni) e Corea del Sud (730mila). Se in Usa vanno per ma la maggiore gli altoparlanti di Google, Amazon e Apple, in Cina e Corea spopolano prodotti locali come quelli di Alibaba, Xiaomi e Nugu.

Guardando alle aziende, Google nel trimestre mette a segno un incremento del 483% su base annua. Gli speaker Google Home passano in un anno dal 19,3 al 36,2% di market share globale. Ne fa le spese Amazon: le consegne di dispositivi Echo crescono di appena l'8%, mentre la quota di mercato precipita dal 79,6% al 27,7%. Terzo posto per Alibaba, che conquista l'11,8% di market share. Fuori dal podio un'altra cinese, Xiaomi, con il 7%.