YouTube riconosce i 'credit' ad artisti

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Dare più visibilità a tutte le persone che contribuiscono al processo creativo di un video musicale. E' l'obiettivo di 'La musica in questo video', una nuova funzione di YouTube che riconosce i 'credit' ad artisti, autori, etichette ed editori. Per rintracciare queste informazioni basterà cliccare l'opzione 'Mostra altro' collocata alla base di ogni video su YouTube e si troveranno più dettagli su artisti e autori, etichette ed editori che li rappresentano, incluso un link al Canale Ufficiale dell'Artista e al video ufficiale, quando disponibile.

"L'opzione è possibile - spiega YouTube - con i dati e la tecnologia di Content ID, che permette a chi detiene il copyright di identificare e gestire i propri contenuti sulla piattaforma. A questo si aggiungono le partnership di YouTube con le etichette musicali, gli editori e le aziende che gestiscono i diritti in tutto il mondo". "Per YouTube - continua - è importante dare la giusta visibilità a tutte le persone che contribuiscono al processo creativo e questo è solo l'inizio.

Continueremo a migliorare la quantità e la qualità delle informazioni per assicurarci che tutti i creatori di contenuto siano inclusi nei riconoscimenti nel modo più esaustivo e accurato possibile".(ANSA).