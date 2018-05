Apple, a settembre attesi 4 iPhone

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - In autunno Apple potrebbe svelare non tre, ma quattro nuovi smartphone. Stando a un'indiscrezione proveniente dal Giappone, infatti, a settembre potrebbe arrivare anche il nuovo iPhone SE, cioè il "piccolo della famiglia", con display da 4 pollici. Andrebbe ad aggiornare il dispositivo lanciato nel marzo 2016.

In base a quanto riferito dal sito nipponico Mac Otakara, l'iPhone SE potrebbe presentare alcune delle funzioni dell'iPhone X, tra cui il Face ID, la fotocamera TrueDepth e cornici sottili.

L'SE andrebbe ad aggiungersi ai tre altri modelli attesi: un nuovo iPhone X, un X Plus più grande e una versione più economica simile all'X, ma con schermo Lcd e non Oled.

Proprio l'iPhone economico potrebbe sorprendere. Secondo l'analista Jun Zhang di Rosenblatt, il modello Lcd arriverà in colori sgargianti, e cioè blu, giallo e rosa: un modo per differenziarlo dagli altri modelli.

Le voci in circolazione da mesi sui tre dispositivi descrivono un iPhone X di seconda generazione con display Oled da 5,8 pollici, un iPhone X Plus con Oled da 6,5 pollici e un iPhone meno costoso con schermo Lcd da 6,1 pollici.(ANSA).