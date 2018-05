Apple Watch rotondo, spunta il brevetto

Un Apple Watch con quadrante rotondo potrebbe essere nei piani futuri di Cupertino. La compagnia californiana si è infatti aggiudicata il brevetto per un display rotondo che sembra destinato allo smartwatch, finora proposto con cassa quadrata.

Nel brevetto è descritto un "display circolare o di altre forme con bordi curvi". Nel testo di parla di smartwatch ma anche di altri oggetti hi-tech tra cui occhiali, ciondoli e cuffie, oltre a dispositivi classici come computer portatili, tablet e cellulari. Le illustrazioni, tuttavia, fanno pensare al quadrante di un orologio.

Come ogni idea registrata su carta, non si ha certezza che sugli scaffali arriverà un Apple Watch rotondo. Le date, tuttavia, lasciano ben sperare: il brevetto, concesso questa settimana negli Usa, era stato depositato nel luglio 2015, dopo il lancio dell'Apple Watch. Non si tratta quindi di un'idea scartata dall'azienda in favore di un orologio squadrato.