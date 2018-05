Problemi a Face ID, iPhone X viene sostituito

Apple avrebbe aggiornato le politiche di servizio rivolte ai suoi centri di assistenza per introdurre la sostituzione degli iPhone X che presentano un problema al Face ID, il sistema di riconoscimento del volto. In una nota interna di cui riferiscono i siti MacRumors e 9to5Mac, la società di Cupertino dà le linee guida per il numero "limitato" di utenti che lamentano il malfunzionamento del melafonino.

Il personale, si legge, è chiamato a eseguire un test di diagnostica e a sostituire la fotocamera posteriore, che risulta essere collegata con il Face ID. Se il problema permane, all'utente va consegnato un nuovo iPhone X.

Sempre in una nota interna, Apple dà indicazioni per risolvere un malfunzionamento che interessa i più vecchi iPhone 7 e 7 Plus. Alcuni utenti, infatti, lamentano che il microfono ha smesso di funzionare dopo l'aggiornamento del sistema operativo.

Gli iPhone 7, presentati nell'autunno 2016, sono ancora molto gettonati. Secondo un'analisi diffusa la settimana scorsa da Strategy Analytics, infatti, l'iPhone 7 è il quarto modello di smartphone più venduto al mondo nel primo trimestre di quest'anno, con 5,6 milioni di unità commercializzate. Al primo posto c'è l'iPhone X con 16 milioni di dispositivi, seguito dall'iPhone 8 (12,5 milioni) e dall'iPhone 8 Plus (8,3 milioni).

Quinto è il Redmi 5A di Xiaomi (5,4 milioni) e sesto il Samsung Galaxy S9 Plus (5,3 milioni).