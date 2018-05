Samsung Galaxy S10, lancio a gennaio?

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Potrebbe essere gennaio e non marzo come da tradizione, il mese in cui sarà lanciato il Samsung Galaxy S10 che celebra il decennale della serie. E' un report del quotidiano The Bell a svelare che l'azienda sudcoreana potrebbe rompere con la tradizione e far arrivare il dispositivo top di gamma sul mercato prima del previsto. Secondo la testata, inoltre, il dispositivo potrebbe essere anche nella versione pieghevole ricalcando il modello Galaxy X, mostrato per la prima volta attraverso un prototipo quasi completo all'ultima edizione del Ces di Las Vegas. A questo proposito il quotidiano scrive che Samsung avrebbe fissato al prossimo novembre la data per iniziare a ricevere i componenti dai fornitori per il suo dispositivo pieghevole, ipotizzando una probabile data di presentazione per la prima parte del 2019.