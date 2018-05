Ecco LG G7 ThinQ, punta su luce e suono

Lo schermo più brillante in circolazione, uno speaker che sfrutta lo spazio interno del dispositivo come cassa di risonanza per raddoppiare la diffusione dei bassi e offrire un suono potente, l'intelligenza artificiale a supporto delle foto. Sono le caratteristiche principali del G7 ThinQ, il nuovo top di gamma di LG al debutto in Corea e atteso in Europa e Usa nelle prossime settimane.

Lo smartphone ha un display da 6,1 pollici con notch, la "tacca" nella parte alta e centrale dello schermo lanciata da iPhone X per alloggiare i sensori e copiata da molte altre aziende. Lcd, con tecnologia Super Bright Display, lo schermo è iper-luminoso (1.000nit) così da poter essere letto - sottolinea LG - anche sotto la luce del sole.

Il G7 monta un processore Snapdragon 845 di Qualcomm con intelligenza artificiale integrata, che lavora per ottimizzare le prestazioni dello smartphone in base all'uso che se ne sta facendo. Il supporto è rivolto innanzitutto al comparto fotografico, costituito da una doppia fotocamera posteriore da 16 megapixel più una anteriore da 8 mp. Qui l'intelligenza artificiale riconosce cosa è inquadrato dall'obiettivo e regola in automatico le impostazioni scegliendo una delle 19 modalità di scatto previste.

Il G7 ThinQ ha sistema operativo Android 8 Oreo, 4 GB di Ram e 64 GM di memoria espandibile, batteria da 3.000 mAh con ricarica wireless, tasto Google Assistant, riconoscimento del volto e sensore per le impronte. Lo smartphone, resistente ad acqua e polvere, è atteso in Italia a metà maggio, nei colori nero e blu, a un prezzo di 849 euro.