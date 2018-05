Cook, vendite iPhone X sorprendenti

ROMA - Le vendite di iPhone X, lo smartphone da mille dollari lanciato a fine 2017 per celebrare il decimo compleanno del melafonino, sono "sorprendenti". Da quando è entrato in commercio, "ogni settimana è il modello di iPhone più venduto". Lo ha detto il Ceo di Apple, Tim Cook, mettendo a tacere i timori circolati nei giorni scorsi su una domanda debole del dispositivo.



Commentando i risultati finanziari del primo trimestre, Cook non ha svelato i dati di vendita relativi al suo smartphone di punta. Nel complesso, da gennaio a marzo la società di Cupertino ha venduto 52,2 milioni di iPhone. Rispetto al primo trimestre 2017, la cifra segna un +2,9% in termini di volumi e un +14% in termini di ricavi.



Con l'iPhone X, ha spiegato Cook, per la prima volta l'iPhone più costoso è anche il più venduto. Apple è stata "in qualche modo sorpresa" dal constatare che l'X vende costantemente meglio degli altri modelli. Il telefono, ha aggiunto, è anche il numero uno in Cina.



"Da quando abbiamo diviso la linea di iPhone con iPhone 6 e iPhone 6 Plus nel 2014, questo è il primo ciclo in cui il modello top di gamma è anche il più popolare", ha affermato Cook, paragonando l'iPhone X al vincitore del Super Bowl: "E' come quando una squadra vince il Super Bowl. Magari vorresti che vincesse con qualche punto in più", ma comunque "è la vincitrice. Non potrei essere più orgoglioso".

Smartphone, mercato globale a -2% nel primo trimestre

Il mercato degli smartphone ha chiuso il primo trimestre con consegne globali a quota 345 milioni di unità, in calo del 2% rispetto al pari periodo del 2017. A diffondere i dati è la società di ricerca Strategy Analytics, che evidenzia il buon andamento di Huawei e l'exploit di Xiaomi. In testa alla classifica si conferma Samsung con consegne in diminuzione del 2% a 78,2 milioni di unità.



La compagnia coreana detiene il 22,6% del mercato, un decimo di punto in meno rispetto a un anno fa. Al secondo posto c'è Apple, che ha appena comunicato di aver commercializzato 52,2 milioni di iPhone, pari a un +2,9%. La Mela ha una market share del 15,1%, in crescita rispetto al 14,4% del primo trimestre 2017.



La parte bassa della top-five è occupata da tre società cinesi. Huawei conserva la medaglia di bronzo grazie a consegne in aumento del 14% su base annua a 39,3 milioni di unità, e una quota mondiale che passa dal 9,8 all'11,4%. Al quarto posto si piazza Xiaomi, che nel trimestre vede i volumi crescere del 125%, da 12,6 milioni a 28,3 milioni di smartphone. A pagare il prezzo del successo di Xiaomi è Oppo, quinta con consegne in calo da 27,6 a 24,1 milioni di unità e market share dal 7,8% al 7%.