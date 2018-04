Il robot Transformer diventa un'auto sportiva - VIDEO

Non poteva che venire dal Giappone, il gigantesco robot 'transformer' che in un minuto diventa un'auto sportiva a due posti: si chiama J-deite RIDE ed è nato da un'idea di Kenji Ishida, amministratore delegato della Brave Robotics nonché grande appassionato dei 'Transformer' protagonisti di tanti fumetti, cartoni animati e film degli anni Ottanta.







Sviluppato in collaborazione con le aziende giapponesi Astratec e Sansei, il robot umanoide J-deite RIDE è alto quasi quattro metri e, nella sua configurazione 'bipede', è capace di camminare sulle due gambe ad una velocità di 100 metri all'ora. All'occorrenza, può trasformarsi in un'auto sportiva a due posti: il meccanismo può essere attivato direttamente dal guidatore che si trova seduto al posto di comando, oppure a distanza tramite un sistema wireless.







Ishida ammette che questo robot potrebbe sembrare soltanto un giocattolone costoso, ma dice che dovrebbe essere considerato in realtà come un tentativo di ispirare nuovi robot stimolando la fantasia degli ingegneri. Il prototipo J-deite RIDE non è ancora stato messo alla prova al di fuori dell'azienda, ma presto la sua tecnologia potrebbe essere sviluppata e commercializzata per realizzare nuove attrazione per i parchi divertimenti, come go-kart transformer oppure robot dimostrativi da usare nelle parate. Il vero obiettivo, però, rimane quello di realizzare un altro robot transformer ancora più grande, lungo cinque metri, entro il 2020.