Apple: stampa,taglia produzione iPhone X

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Apple avrebbe ridotto la produzione di iPhone X per il secondo trimestre, portandola a 8 milioni di unità. Lo scrive il sito della rivista americana Fast Company, che cita una fonte interna alla produzione. L'indiscrezione alimenta i timori di un rallentamento delle vendite dello smartphone top di Cupertino.

Apple, che nel secondo trimestre de 2017 ha venduto 41 milioni di iPhone, avrebbe tagliato la produzione per smaltire le scorte di magazzino accumulate nell'ultima parte del 2017.

L'indiscrezione troverebbe conferma nelle dichiarazioni rilasciate ieri da Samsung durante la presentazione dei risultati finanziari. La società coreana, produttrice degli schermi Oled che equipaggiano anche l'iPhone X, ha parlato di un rallentamento della domanda di questi display, rallentamento che dovrebbe interessare tutta la prima metà dell'anno in corso.

Apple presenterà i risultati trimestrali l'1 maggio. (ANSA).