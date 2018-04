Motorola rilancia con nuovi smartphone

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Motorola rilancia. La società, ora di proprietà della cinese Lenovo, torna sul mercato con due nuove famiglia di smartphone, moto g6 e moto e5. Il nuovo moto g6 plus ha un display da 5,9 pollici Max Vision con risoluzione Full HD nel formato 18:9, e una super-fotocamera posteriore che usa un sistema di messa a fuoco Dual Autofocus Pixel, un obiettivo luminoso ad apertura f/1.7 e pixel della dimensione di 1,4μm che offrono una migliore resa al buio. Il moto g6 utilizza invece un display da 5,7 pollici, sempre Max Vision a risoluzione Full HD, e una scocca in vetro 3D; la fotocamera posteriore sfrutta un doppio modulo da 12 e 5 MP- L'ultimo modello della famiglia è il moto g6, con una batteria da 4.000 mAh, che promette un'intera giornata d'autonomia per un totale di 36 ore su singola carica con un uso normale.

Il Motorola moto e5 plus è un dispositivo con una batteria potenziata (pari a 5.000 mAh abbinata) e un display Max Vision da 18:9 e 6 pollici. Anche in questo caso lo sblocco avviene attraverso il sensore d'impronte posizionato sul retro vicino al logo Motorola. La fotocamera posteriore usa un sensore da 12 MP con autofocus al laser. Ultimo modello lanciato da Motorola è il moto e5, con display da 5,7 pollici Max Vision in formato 18:9, la batteria è da 4.000 mAh e la fotocamera da 13 MP con autofocus a rilevamento di fase. Tutti i modelli delle due famiglie vengono forniti con Google Photos preinstallato, che consente di salvare un backup delle foto scattate con il terminale in maniera automatica. (ANSA).