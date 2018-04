Cellulari solo in camera, ecco il primo hotel che li limita

"Prendono il sopravvento": con questa motivazione, un hotel in Germania ha deciso di proibire agli ospiti l'uso del cellulare. La scelta coraggiosa di scrivere nero su bianco il cartello "Handy verboten" è quella fatta dai proprietari di un albergo a Weinstadt, cittadina vicino a Stoccarda, che accoglie gli ospiti con una frase che non lascia dubbi: "Una buona conversazione è più preziosa dei telefoni cellulari che squillano e del rumore delle tastiere dei laptop".

La richiesta di astenersi dall'uso del telefonino a tavola, non è del tutto nuova. Oltre a essere una questione di buona educazione, viene consigliato in alcuni ristoranti particolarmente raffinati. In Germania però sono andati oltre.

Nel cuore del Baden-Württemberg, ospitato in una tradizionale casa tedesca, a pochi passi dai filari di vite e dal centro cittadino, il Weinstadt-Hotel ha deciso di vietare l'uso di telefoni cellulari e laptop negli spazi comuni: ovvero nella sala colazione, sulla terrazza solarium, nel ristorante e nel giardino, pur lasciando la libertà a ognuno di fare quel che vuole nel chiuso della propria stanza. "Nel nostro albergo - si legge sul sito web - cellulari e computer restano lontani dal tavolo. Per lo stesso motivo non si guardano foto, non si leggono whatsapp, né si passa il tempo con i videogiochi. E si lascia il lavoro a casa".

"Vogliamo solo offrire ai nostri ospiti una pausa digitale" spiega la direttrice della struttura Stéphanie Staudenmayer, intervistata sulla testata online tedesca Focus. Nonostante gli avvertimenti, su cartelli, sito e brochure, gli ospiti devono essere comunque ripetutamente richiamati a rispettare il divieto. Ma questo per ora non si traduce in una penalizzazione economica. Dopo che la stampa tedesca, locale e nazionale, ha ampiamente diffuso la notizia di questa particolarità ora, affermano i proprietari, "abbiamo ancora più prenotazioni".