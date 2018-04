Arriva iPhone rosso, per la lotta Aids

ROMA - Arrivano iPhone 8 e iPhone 8 Plus nella versione (PRODUCT)RED, l'iniziativa di Apple per la lotta all'Aids. I dispositivi sono di colore rosso e il prezzo di vendita rimane identico ai modelli precedenti, mentre una parte del ricavato dalla vendite viene destinata da Cupertino al Fondo Globale che combatte Aids, Hiv, tubercolosi, malaria e altre malattie infettive nelle zone più povere del pianeta.



"Questo iPhone in edizione speciale offre ai clienti l'opportunità di avere un impatto nella lotta alla diffusione dell'Hiv e Aids - spiega Greg Joswiak, Vice President Product Marketing di Apple -. Siamo orgogliosi di sostenere (RED)".



"Gli oltre 160 milioni di dollari che Apple ha donato negli ultimi 11 anni equivalgono a oltre 800 milioni di giorni di farmaci salvavita antiretrovirali, che impediscono la trasmissione dell'HIV dalle madri ai propri bambini", sottolinea Deborah Dugan, CEO di (RED).