Ex utenti Samsung soddisfatti di iPhoneX

L'iPhone X, lo smartphone svelato da Apple nell'autunno scorso per celebrare il decimo compleanno del melafonino, convince gli ex utenti di Samsung. Oltre quattro utenti su cinque, tra quelli che hanno lasciato un Galaxy in favore dell'iPhone X, sono infatti soddisfatti del nuovo smartphone, anche se in molti evidenziano il problema del prezzo elevato. A scattare la fotografia sono gli esperti di Strategy Analytics, che hanno analizzato recensioni e feedback degli acquirenti.

"Tra gli utenti che si sono convertiti a un altro brand, la percentuale di utenti soddisfatti del passaggio da Samsung all'iPhone X è più alta di quella dei consumatori passati da un iPhone al Samsung Galaxy S8", osserva l'analista Adam Thorward, autore del rapporto.

"Tuttavia, aggiunge l'analista Kevin Nolan, il prezzo è il problema principale segnalato sia dai consumatori soddisfatti del passaggio da Samsung ad Apple, si da quelli pentiti". Anche i consumatori che apprezzano molto le nuove funzionalità dell'iPhone X, spiega, non ritengono che siano tali da giustificare l'incremento di prezzo rispetto agli altri smartphone sul mercato. "Questo forse offre a Samsung una finestra di opportunità per riconquistare alcuni utenti".