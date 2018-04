Google, arriva smartphone più economico

ROMA - Google punta ad ampliare la propria linea di smartphone Pixel andando oltre la fascia alta del mercato. Secondo quanto riportato dall'Economic Times, la società avrebbe in programma di lanciare uno smartphone di fascia media tra luglio e agosto. Il dispositivo sarebbe pensato per mercati emergenti come quello - molto grande - dell'India, in cui Big G vorrebbe affermarsi.



Stando al quotidiano asiatico, il Pixel Phone di fascia media sarebbe uno dei prodotti hi-tech con cui Google intende conquistare gli scaffali indiani. Entro la fine del mese è atteso il lancio degli altoparlanti da salotto Google Home e Google Home Mini, mentre nel giro di un anno potrebbero arrivare in India il computer portatile Pixelbook insieme ad alcuni dispositivi per la casa intelligente che Google produce sotto il marchio Nest.



Lo smartphone di fascia media andrebbe ad affiancarsi, e non a sostituire, i Pixel top di gamma. I successori del Pixel 2 e del Pixel 2 XL dovrebbero essere svelati da Google nell'autunno prossimo.