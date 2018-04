ROMA - Lotta di Google alle criptovalute. Dopo aver bannato le pubblicità, l'azienda di Mountain View inizierà a bloccare qualsiasi estensione di Chrome che 'mina', cioè produce le criptovalute. Il fenomeno del mininig, cioè coniare le valute digitali spesso all'insaputa dell'utente è un fenomeno illegale sempre più diffuso. Fino ad ora, le regole di Google Chrome consentivano la produzione delle criptovalute nelle estensioni, purché l'utente fosse adeguatamente informato.

Ma in seguito la situazione è cambiata. Come ha scritto in un post ufficiale James Wagner, Product Manager della piattaforma Extensions, "circa il 90% di tutte le estensioni con script di mining che gli sviluppatori hanno tentato di caricare su Chrome Web Store non hanno rispettatoquesti criteri e sono state rifiutate o rimosse dallo store".

La produzione di criptovalute spesso mette sotto stress i chip e memorie dei dispositivi e ha un impatto negativo sui consumi energetici dei dispositivi. "E' un ulteriore passo avanti nel garantire che gli utenti di Chrome possano godere dei vantaggi delle estensioni senza esporsi a rischi nascosti", sottolinea l'azienda.