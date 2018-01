Samsung Galaxy S9, novità sulla fotocamera

ROMA - Il nuovo Samsung Galaxy S9 e S9+ arriverà con ogni probabilità il prossimo 26 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona.

Questo dicono le indiscrezioni dei siti specializzati e più si avvicina la data, più emergono online nuovi particolari sui dispositivi, in special modo sulla fotocamera. Sulla versione più grande, il Galaxy S9+ ci dovrebbe essere la 'dual camera', mentre la versione S9 ne possederà una sola, ma la tecnologia a bordo sarà in grado di variare manualmente l'apertura del diaframma. Per migliorare gli scatti fotografici in situazioni diverse con bassa o alta luminosità.

A questi 'rumors' si aggiungono anche quelli del comparto hardware dei nuovi smartphone (4GB di Ram per il modello Galaxy S9, 6GB per il Galaxy S9+) e con batteria di potenza diversa a seconda del modello. Infine, i pannelli anteriori dovrebbero essere Infinity Display da, rispettivamente, 5.77 pollici per S9 e di 6.22 pollici per S9+ con bordi ancora più ridotti.