Huawei P Smart, multimediale e low cost

ROMA - Huawei introduce un nuovo elemento nella famiglia di smartphone P, di cui l'azienda cinese ha commercializzato in Italia, dal 2015, 5,2 milioni di dispositivi tra P8, P9 e P10 e relative versioni "Plus" e Lite". Il nuovo arrivato si chiama P Smart, e punta su multimedialità e prezzo abbordabile.



Lo smartphone ha un display Huawei Full View da 5,65 pollici, con schermo 18:9 "edge to edge". Dotato di split screen, consente di rispondere a una chat mentre si guarda un video, o di registrare qualcosa mentre si legge.



Sul retro trovano posto il lettore di impronte digitali e una doppia fotocamera, con obiettivo principale da 13 megapixel e secondario da 2 megapixel. A questi si aggiunge il sensore frontale da 8 megapixel che scatta selfie con effetto Bokeh. La fotocamera si attiva anche con smart gesture.



Il P Smart ha sistema operativo Android 8.0 Oreo e interfaccia Emui 8.0, Processore Kirin 659 octa-core, 3 GB di Ram e memoria da 32 GB espandibile fino a 256 GB, batteria da 3.000 mAh. Nei negozi italiani arriverà a fine gennaio, in tre colori - nero, oro e blu - a un prezzo di 259 euro.