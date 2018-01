Microsoft, in Italia il Surface Book 2

ROMA - Arriva in Italia il Surface Book 2, il laptop che promette fino a 17 ore di autonomia. Sarà disponibile nei prossimi mesi nelle versioni da 13 pollici e 15.1 pollici con la relativa tastiera italiana. Sarà possibile preordinare i nuovi dispositivi a partire dal 15 febbraio sul Microsoft Store con la disponibilità del prodotto per aziende e consumatori a marzo ed aprile.



Il nuovo Surface "unisce tutta la potenza di un laptop e la versatilità di un tablet in un unico device", spiega l'azienda di Redmond. A bordo ha gli ultimissimi processori Intel di ottava generazione Dual-Core e NVIDIA GeForce GTX 1050. Il dispositivo è compatibile con Surface Pen, "per un'esperienza di Inking unica grazie ai suoi 4096 punti di pressione".