L'iPhone è secondo per vendite in Cina

ROMA - Apple conquista terreno nel più grande mercato mondiale degli smartphone, quello cinese, dove l'azienda di Cupertino è l'unica straniera ad entrare nella classifica dei dispositivi più venduti nel 2017. Stando agli analisti di Counterpoint Research, l'anno scorso l'Phone 7 Plus è stato il secondo smartphone più acquistato in Cina, con il 2,8% delle vendite totali, anche grazie allo sconto legato all'arrivo di nuovi modelli. L'iPhone 7 è il quinto più comprato.

A precedere il melafonino in testa alla classifica è il telefono R97 prodotto dall'azienda Oppo. Tra i primi cinque costruttori mondiali per volumi di vendita, Oppo è presente nella top-ten anche al quarto posto (con lo smartphone A57) e al sesto (R11). La medaglia di bronzo va all'X9 di Vivo, che figura anche in settima posizione con l'Y66.

All'ottavo e al decimo posto ci sono due smartphone di Honor (8 Lite ed Enjoy 6X), brand di Huawei rivolto ai consumatori giovani. Xiaomi figura in nona posizione con il RedMi Note 4X.