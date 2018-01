Come smascherare i droni-spia al lavoro

ROMA - D'ora in poi basterà il semplice computer di casa per scoprire se la videocamera di un drone-spia sta catturando illecitamente immagini dell'interno di una casa o di un ufficio, violando la privacy e la sicurezza delle persone.

A renderlo possibile è la tecnica, la prima del genere, dei ricercatori della Ben-Gurion University del Negev, descritta su Arxiv, il sito che ospita i lavori scientifici prima della pubblicazione su una rivista.

"Il bello di questo metodo è che basta avere un computer e un oggetto che lampeggia per rilevare se qualcuno ci sta spiando con un drone", commenta Ben Nassi, coordinatore dello studio.

"Prima era solo possibile rilevare un drone - continua - ora possiamo anche capire se l'apparecchio sta registrando un video della nostra casa o di un altro posto". Per mostrare come funziona, gli studiosi hanno pubblicato due video dimostrativi.

Nel primo il drone cerca di filmare dall'esterno l'interno di una casa. Attraverso una pellicola brillante messa sulla finestra e pochi comandi impartiti al computer, riescono ad accedere al canale video criptato del drone, rilevando così che effettivamente sta registrando video della casa senza alcun permesso. Nel secondo test, fatto all'esterno, mettono una striscia luminosa con led sulla maglietta di una persona. Quando fanno lampeggiare la luce, il canale criptato del drone inizia a mandare un segnale di Sos, cambiando i dati inviati, proprio per via della luce tremolante. Questo metodo può essere usato su qualsiasi computer portatile che funzioni con sistema operativo Linus Os e non richiede nessuna conoscenza di crittografia o hackeraggio.

"In questo modo possiamo aiutare a sventare gli attacchi alla privacy, che stanno diventando sempre più comuni con l'uso dei droni - conclude Nassi - Ciò può essere utile in ambito militare e anche ai semplici cittadini, che ora possono provare legalmente che la loro privacy è stata violata".