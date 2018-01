Un americano su 6 ha un altoparlante smart

ROMA - Spopolano negli Stati Uniti gli altoparlanti intelligenti, quei dispositivi che fanno da "maggiordomo da salotto" simili a casse stereo e a cui gli utenti danno comandi vocali per ascoltare musica, notizie, per cambiare canale sulla tv o per accendere le luci di casa: un'indagine di NPR-Edison Research stima che un americano su 6 ne possieda già uno (il 16%), circa 39 milioni di persone.

In un anno è stata rilevata una crescita del 128% dell'uso degli smart speaker. Il grosso delle vendite è avvenuto in vista della stagione natalizia: il 7% degli americani afferma di aver acquistato almeno un altoparlante smart tra l'ultimo Black Friday e la fine di dicembre. Il 4% ha comprato il suo primo dispositivo durante le feste. La corsa a presenziare il salotto al momento vede in testa Amazon: l'11% degli americani ha un gadget Echo e il 4% un Google Home. Dispositivi che in Italia non sono ancora disponibili. L'appello delle vendite natalizie è stato mancato da Apple che ha ritardato il lancio del suo HomePod portandolo a inizio 2018.

Secondo la ricerca il 66% di chi ha comprato un dispositivo di questo tipo afferma che lo usa per ascoltare musica, fare domande o giocare, mentre il 64% lo utilizza per le sue funzioni legate alla domotica, ovvero per controllare altri accessori connessi in casa, dalle lampadine al termostato.