A Las Vegas anche le novità di Motorola

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Un dispositivo per misurare i parametri sulla salute e una tastiera: Motorola, la storica azienda ora di proprietà della cinese Lenovo, spunta al Ces di Las Vegas con queste novità. In gergo si chiamano moto mods, sono cioè dei moduli per espandere le funzioni sugli smartphone dell'azienda. Il primo è il Lenovo Vital Mod e attraverso la connessione di un dispositivo mobile, è possibile valutare con precisione i propri principali cinque segni vitali: frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione, temperatura corporea interna e, per la prima volta, pressione sanguigna sistolica e diastolica da un dito. Il secondo si chiama Livermorium Keyboard Mode e ha vinto il primo premio della Competizione internazionale con IndieGogo "Transform the Smartphone Challenge". Offre una tastiera QWERTY completa a scorrimento e uno schermo che può inclinarsi fino a 60 gradi per le volte in cui un touch screen non è in grado di gestire le esigenze di digitazione e si vuole tornare alla tastiera.

Motorola, inoltre, ha annunciato un nuovo concorso per la realizzazione di Moto Mods in collaborazione con IndieGoGo.

Chiunque abbia un'idea su una potenziale Mod può inviarla a Motorola: c'è tempo fino al 6 febbraio.