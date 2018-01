Lenovo, la batteria del tablet dura 20 ore

ROMA - Al Ces di Las Vegas Lenovo prova a stupire il pubblico svelando un tablet che promette 20 ore di autonomia dalla presa elettrica. Chiamato Miix 630, il dispositivo è un tablet con tastiera staccabile, simile ai Surface di Microsoft, da cui si distingue per la scelta del processore, che è solitamente usato per gli smartphone.



Si tratta dello Snapdragon 835, che applicato a un computer con sistema operativo Windows riesce a garantire una leggerezza e una autonomia maggiori. Con la tastiera agganciata, il dispositivo ha uno spessore di 15,6 millimetri e un peso di 1,33 chilogrammi. Il Miix 630 integra l'assistente virtuale Cortana di Microsoft e ha un sistema di riconoscimento facciale per l'autenticazione. Tra le altre specifiche ci sono la memoria da 64, 128 o 256 GB, 4 o 8 GB di Ram, fotocamera frontale da 5 megapixel e posteriore da 13 megapixel. Dotato di pennino, ha un prezzo di partenza di 800 dollari.