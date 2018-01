iPhone, solo un cambio per batteria low cost

ROMA - Apple contro i "furbi" che pensano di sfruttare più volte entro l'anno la possibilità di sostituire la batteria del proprio iPhone a prezzo ridotto per averla sempre nuova di zecca. Sul sito americano della compagnia Apple specifica che il ricambio a 29 dollari fuori garanzia potrebbe essere valido solo una volta per uno stesso iPhone.

La precisazione riguarda il programma per la sostituzione delle batterie lanciato da Apple dopo la bufera scoppiata per il rallentamento degli iPhone più vecchi. Secondo quanto spiegato dalla compagnia nei giorni scorsi al sito MacRumors, il prezzo ridotto fuori garanzia è valido in tutto il mondo fino a dicembre 2018 anche per le batterie che superano i test diagnostici di Apple, dunque indipendentemente dal fatto se conservino o meno l'80% della loro capacità originale (soglia di riferimento della compagnia per le batterie che necessitano riparazioni).

Il rimpiazzo a 29 dollari (in Italia il pezzo è di 29 euro), anche se l'iPhone supera il test diagnostico, varrebbe quindi solo una volta per dispositivo. Nel corso dell'anno, riporta MacRumors, ulteriori sostituzioni a prezzo ridotto della batteria potrebbero esserci per lo stesso iPhone ma probabilmente solo se non superasse i test di funzionamento.