Facebook, Oculus Go sarà costruito da Xiaomi

ROMA - Oculus Go, il visore per la realtà virtuale annunciato da Facebook nell'ottobre scorso, sarà costruito dalla cinese Xiaomi, nota in Occidente soprattutto per i suoi smartphone piuttosto simili all'iPhone di Apple. Lo ha annunciato Hugo Barra, vicepresidente di Facebook per la realtà virtuale ed ex manager proprio di Xiaomi, alla fiera tecnologica Ces in corso a Las Vegas.

Oculus Go, atteso sul mercato agli inizi di quest'anno, sarà equipaggiato con un processore Snapdragon 821 di Qualcomm. Lo stesso chip equipaggerà anche una versione del visore destinata al solo mercato cinese, chiamata Mi VR Standalone e realizzata sempre da Xiaomi.

L'azienda Oculus, specializzata nella realtà virtuale, è stata acquisita da Facebook nel 2014 per 2,3 miliardi di dollari. Al 2016 risale il lancio del visore Oculus Rift.