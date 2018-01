A Las Vegas TomTom svela tecnologie mobilità

ROMA - TomTom svela al Ces di Las Vegas le sue nuove tecnologie per la guida autonoma lanciando TomTom AutoStream, un innovativo servizio di distribuzione delle mappe che consente ai veicoli di comporre una panoramica della strada di fronte a sé attraverso lo streaming dei dati più aggiornati dal cloud TomTom.

L'azienda annuncia inoltre TomTom MotionQ, un concept per la guida predittiva unico, realizzato per garantire il comfort dei passeggeri nel trasporto a guida autonoma. TomTom AutoStream viene lanciato con i primi due partner Baidu e Zenuity, mentre TomTom MotionQ può essere visto all'opera all'interno del nuovo Rinspeed Snap, un concept robo-taxi che viene presentato per la prima volta al Ces.

Infine, TomTom e Qualcomm hanno annunciato che stanno lavorando per mostrare nuove tecnologie di localizzazione per la guida autonoma per fornire informazioni di localizzazione precise e altamente affidabili destinate ad applicazioni per l'auto connessa e per la guida autonoma.