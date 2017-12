Google vuole aprire negozi in India

Google punta sempre di più sull'India, secondo mercato al mondo per gli smartphone dopo la Cina. Nel Paese asiatico, secondo quanto riportato dal sito The Economic Times, il colosso californiano vuole aprire dei negozi fisici, tradizionali, per spingere le vendite dei suoi nuovi Pixel 2. Un'iniziativa che avrebbe preso corpo dopo il successo ottenuto dagli store temporanei aperti da Big G in alcuni grossi centri commerciali indiani.

Google starebbe pensando a dei negozi in cui potenziali clienti possano provare in prima persona gli smartphone. I primi potrebbero aprire a fine 2018 e secondo alcune indiscrezioni la compagnia avrebbe anche soffiato alla rivale Apple un top manager per "arruolarlo" in questo progetto.

Oltre ai Pixel 2 i negozi farebbero da vetrina anche ad altri prodotti Google: l'altoparlante Home, la chiavetta per la tv Chromecast, i computer portatili e i visori per la realtà virtuale Daydream View.