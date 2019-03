L'innovazione al Web Marketing Festival

Torna il Web Marketing Festival, il più grande sull'innovazione digitale e sociale, in programma dal 20 al 22 giugno al Palacongressi di Rimini. Nella passata edizione ha registrato oltre 18.000 presenze in tre giorni, più di 60 eventi, 400 tra espositori e partner e altrettanti speaker e ospiti da tutto il mondo.

Quest'anno, attraverso la formazione e la realizzazione di eventi di arte, cultura, musica, show e intrattenimento, business e networking, sarà dato spazio a temi legati all'innovazione in senso ampio: tra gli altri, Intelligenza Artificiale, Robotica, 5G, Open e Social Innovation, Digital Transformation, Pubblicità, Cambiamenti Climatici, Cyberbullismo, Social Media, Blockchain. Attenzione particolare al mondo delle startup e dell'imprenditorialità: tra gli spazi espositivi, un'ampia 'Area Innovation Technology' verrà dedicata alle novità tecnologiche più innovative, dove istituti di ricerca, makers, startup e Pmi esporranno prototipi, smart technologies e progetti in fase di sviluppo. E non mancherà la StartUp Competition: con oltre 1.500 pitch candidati e 750mila euro in premi assegnati nelle cinque edizioni precedenti, si conferma la competizione tra startup più grande in Italia.

Tra gli ospiti attesi quest'anno sul palco principale del festival, il sindaco 'sospeso' di Riace Mimmo Lucano e la giornalista di Repubblica Federica Angeli; i diversi panel offriranno una panoramica che integra temi di attualità a riflessioni sullo stato dell'arte dell'innovazione digitale e sociale in Italia e nel mondo.