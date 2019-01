Google, con Android Q supporto agli smartphone pieghevoli

La Google I/O, cioè la conferenza annuale degli sviluppatori di Big G, si terrà a Mountain View, in California, dal 7 al 9 maggio. Le date sono state scovate da un utente di Twitter, Till Kottmann, all'interno di un codice, partendo dal rompicapo sulla I/O twittato da Google.

L'appuntamento, dedicato al software, avrà al centro la prossima versione del sistema operativo per dispositivi mobili, Android 10 Q, che secondo alcune indiscrezioni porterà diverse novità. Se la versione attuale, Android Pie, supporta il notch di moda sugli smartphone, consentendo di ospitare informazioni e icone ai suoi lati, Android Q dovrebbe strizzare l'occhio ai telefoni pieghevoli che arriveranno sugli scaffali nel 2019.

Dovrebbe cioè consentire alle app di adattarsi in tempo reale alle dimensioni del display, che variano se il dispositivo è aperto o chiuso.

La decima versione di Android dovrebbe poi fare largo uso del "dark mode", che attutisce l'impatto dello schermo sugli occhi. Ci si aspetta che tutte le app precaricate supporteranno il "dark mode" nativamente. C'è inoltre attesa per nuove emoji, per un blocco delle chiamate avanzato, e per un'interfaccia che consenta di usare i tablet come fossero Pc. Android Q, infine, potrebbe avere un supporto nativo per il riconoscimento facciale, simile al Face ID di Apple.