Re:Mars, Amazon e il meglio dell'AI

Una riunione delle menti più brillanti nel campo della scienza, del mondo accademico e delle imprese, per esplorare l'innovazione, i progressi scientifici e le applicazioni pratiche dell'Intelligenza Artificiale e del Machine Learning. E' re:MARS, la prima conferenza annuale globale di Amazon dedicata ai temi dell'Automazione, della Robotica e dello Spazio che si terrà dal 4 al 7 giugno 2019 a Las Vegas.

Gli opinion leader e le aziende produttrici di diversi settori industriali condivideranno e immagineranno come questi quattro campi di studio modelleranno il futuro. "Viviamo all'inizio dell'età dell'oro dell'Intelligenza Artificiale - dice Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon - è una tecnologia abilitante che può migliorare prodotti e servizi in tutti i settori". re:MARS è un'estensione di MARS, evento privato e solo su invito ospitato dal fondatore e CEO di Amazon Jeff Bezos che abbraccia "una visione ottimistica della scoperta scientifica per far progredire un'età dell'oro dell'innovazione".

All'evento interverranno, tra gli altri, Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer di Amazon; Andrew Lo, Professor Charles E. e Susan T. Harris al MIT Sloan School of Management e Director del MIT Laboratory per il Financial Engineering; Ken Goldberg, detentore dell'illustre cattedra in ingegneria intitolata a William S. Floyd Jr. presso la UC Berkeley; Tom Soderstrom, Chief Technology Officer IT presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA; Kate Darling, specialista di ricerca presso il Media Lab del MIT e Docente Affiliata all'Harvard Berkman Center e tanti altri.