Cyberchallenge, sfida tra studenti-hacker

Il 28 giugno a Roma si terrà la premiazione della seconda edizione di CyberChallenge.IT, il programma che seleziona i migliori talenti informatici del paese tra i 16 e i 22 anni organizzato per il secondo anno consecutivo dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI.

La premiazione si terrà presso il museo di Arte Classica della Sapienza di Roma alla presenza del Rettore dell’Università Sapienza, dei vertici del DIS, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica, e del Cioc, il Centro Interforze Operazioni Cibernetiche della Difesa. Ad essere premiati saranno i giovani cyberdefender che avranno ottenuto i migliori risultati nelle prove a squadre del giorno precedente, mercoledì 27 giugno.

La competizione prevede una serie di giochi informatici di gruppo noti come “capture the flag”, in cui i partecipanti dovranno difendersi e attaccare a loro volta gli avversari. I “cyberdefender” degli otto team partecipanti sono frutto della selezione svolta da altrettante università italiane su 1900 candidati, e si affronteranno per tutto il giorno sotto la guida dei loro tutor. Ogni università è presente a Roma con 20 dei suoi studenti migliori per un totale di 160 partecipanti.