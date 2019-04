Software spia: 4 indagati dalla Procura di Napoli

Sono 4 gli indagati da parte della Procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta che ha consentito di fare luce sull'architettura della piattaforma informatica Exodus che avrebbe consentito di carpire in maniera illecita i dati di centinaia di utenti in tutta Italia. La Procura ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo della piattaforma informatica e delle aziende E-surv, ideatrice dell'applicazione (di cui ha scritto oggi Repubblica) e la Stm che si occupava della commercializzazione.

L'indagine della Procura di Napoli su 'Exodus' è partita 4 mesi fa. Con il software spia utilizzato da forze di polizia e procure per le intercettazioni sono stati intercettati per errore centinaia di italiani che non avevano nulla a che fare con inchieste e procedimenti penali. A scoprire l'utilizzo illecito del malware sono stati gli uomini del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, nel corso di una verifica ad un server della procura di Benevento.