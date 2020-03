Il torneo di tennis di Indian Wells in programma da oggi in California è stato cancellato a causa dell'epidemia di coronavirus. La decisione, annunciata ieri sera dagli organizzatori, è stata presa dopo che "il dipartimento di sanità pubblica della contea di Riverside ha dichiarato un'emergenza di salute pubblica per la Coachella Valley dopo un caso confermato di Covid-19 a livello locale", come si legge in un comunicato.