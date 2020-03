Coronavirus: Coppa Davis, scenario spettrale sugli spalti

La Coppa Davis Italia-Corea del Sud ai tempi del coronavirus. Porte chiuse, ma non solo: ospiti e stampa, prima di accomodarsi nelle tribune, devono dichiarare se hanno la febbre e se negli ultimi quattordici giorni sono stati fuori dall'Italia. Colpo d'occhio sugli spalti quasi spettrale: chi assiste al match deve mettere con il vicino due posti vuoti di distanza. E non basta: tra una fila e l'altra una deve rimanere senza spettatori. Separata dal resto dei presenti la delegazione coreana. Il più vicino, a cinque posti di distanza, è Nicola Pietrangeli. Qualche stretta di mano tra i giocatori in campo per la presentazione, ma appena accennata, fredda e veloce. E, durante il match, l'asciugamano è fai da te: vietata la consegna dal raccattapalle al giocatore. Al massimo lo porge il capitano.



Sarà Fabio Fognini a dare il via alla sfida tra Italia e Corea del Sud opposto al numero due asiatico Duckee Lee.

Nel secondo match sarà Gianluca Mager a sfidare Nam. Sabato il capitano Barazzutti schiererà la coppia Sonego-Travaglia contro Nam e Song. Ultimi due match: Fognini-Nam e Mager-Lee.