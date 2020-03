Coppa Davis: Barazzutti promuove Mager, esordi mai facili

Due a zero e capitano soddisfatto. Ma per il doppio del possibile punto-vittoria Corrado Barazzutti non si sbilancia: "Sono in ballo tutti e cinque - ha detto al termine dei due match vinti da Fognini e Mager - ho a disposizione la coppia Fognini-Bolelli che è una delle più forti del mondo anche se bisogna considerare che poi Fognini giocherebbe il quarto match. Devo fare delle valutazioni".

Se l'Italia dovesse andare sul 3-0 e chiudere la pratica, Barazzutti sembra intenzionato a far giocare Travaglia, l'altro esordiente della sfida insieme a Mager. "Contento della prova di Fognini - ha detto il capitano - perché era fermo da un po' e l'ho visto molto bene". Promosso anche Mager: "Qualche difficoltà, ma gli esordi non sono mai facili. Ha vinto la sua prima partita di Davis è questo è l'importante: un risultato soddisfacente, è stato molto bravo".

E il 25enne tennista ligure non nasconde l'emozione: "Ero molto teso - ha ammesso Mager - d'altra parte sta succedendo tutto molto in fretta: da Rio alla Davis sino all'esordio. Un match non semplice, non ho giocato la mia migliore partita, ma ho lottato. Perché questo mi ero prefissato: lottare punto su punto. Fognini con la sua vittoria mi ha levato un po' di tensione, ma anche il capitano mi ha aiutato a non sentire troppo il peso della situazione". Qualche problema fisico nel secondo set: "Non so ancora cosa mi sono fatto - ha concluso Mager - ma penso che non sia niente di grave".